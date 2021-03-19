В області готові перепрофілювати ще понад 200 ліжок для хворих на коронавірус.

Половина усіх ліжок у медичних закладах Тернопільської області передбачені для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією – це 2383 ліжка. На території області в готовності перебувають 38 закладів охорони здоров’я, у 27 з них надають медичну допомогу на 2158 ліжках. 1951 ліжко забезпечено киснем, що становить 90,4%, з них з централізовано підведеним киснем – 1382 та 569 концентраторів.

– За останній тиждень збільшено загальну кількість ліжок на 143, з них забезпечені киснем 128, – повідомила Ольга Ярмоленко, начальник департаменту охорони здоров’я ТОДА. – Всього перепрофільовано у тимчасовий госпіталь шість закладів охорони здоров’я: Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги на 135 ліжок, Гусятинська центральна районна лікарня на 100 ліжок, Чортківська центральна районна лікарня на 124 ліжка, Бережанська центральна районна лікарня на 85 ліжок, Монастириська центральна районна лікарня на 90 ліжок і Тернопільська міська лікарня №3 на 125 ліжок. При ускладнені епідемічної ситуації в області та масовому надходженні хворих з коронавірусною інфекцією у вищезазначених закладах передбачено для перепрофілювання ще 225 ліжок, з них 56 ліжкомісць забезпечені киснем.

Ольга Ярмоленко також розповіла, що від початку пандемії, станом на 17 березня, одужало 41316 людей, що становить 87% пацієнтів, однак число тих, хто одужав зменшується. Продовжує хворіти в області 5461 особа. З них на амбулаторному спостереженні перебуває 4453 особи. У закладах охорони здоров’я лікується 1008 хворих, з них дорослі – 988, діти – 20. Кисневої підтримки потребують 634 пацієнти, на апараті ШВЛ знаходиться 15. Кількість хворих зростає і киснезалежних, які знаходяться у стаціонарі збільшується щодня.