Метеорологи занепокоєні змінами гідрологічної ситуації на річках Тернопільщини.

За прогнозами Львівського регіонального гідрометеоцентру, цими днями на притоках Дністра ймовірний підйом рівня води, а також її вихід на заплаву.

Метеорологи західного регіону оголосили попередження на Тернопільщині щодо потенційної небезпеки через підвищення рівня води. Погіршують ситуацію сильні зливи, які поки що не прощаються із Західною Україною.

«9 – 10 червня на лiвих притоках Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 0,8 м над рiвнями 8 червня на 8 год. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах, можливе формування значного мiсцевого стоку», – повідомив Львівський регіональний гідрометеоцентр.

За словами синоптиків, у західних областях місцями випало до 2,8 місячної норми опадів. Внаслідок негоди загалом по Україні пошкоджено близько 40 об’єктів соціальної сфери, кількість підтоплених житлових будинків перевищує 2,6 тис, розмито 25 км берегів та 360 км покриття автомобільних доріг, пошкоджено 97 автомобільних та пішохідних мостів. Також стихія призвела до трагедій – загинули дві людини.

Софія Романська