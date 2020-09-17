З жовтня на Тернопільщині стартує осінній призов-2020. Триватиме він протягом трьох місяців. З області на службу планують відправити 424 призовники.

Призовну кампанію у регіоні реалізовуватимуть попри карантинні обмеження. Наразі інформації про ймовірне перенесення призову немає, – каже т. в. о. військового комісара Тернопільського ОВК Олександр Скумбрій. До війська кликатимуть юнаків від 20-річного віку, але повістки вручатимуть хлопцям від 18 років.

“Призов триватиме з 3 жовтня по 31 грудня. Відправка призовників у Тернопільській області розпочнеться 6 жовтня. Плануємо відправити до війська 424 призовники, це на 70 осіб менше, ніж під час весняного призову. Призову підлягають хлопці 18-27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії (здобуття освіти, стан здоров’я та інше). Для тих, у кого немає освіти, термін служби складе 18 місяців. Ті юнаки, які мають ступінь бакалавра або магістра, проведуть в армії 12 місяців”.

Строковиків до участі в Операції Об’єднаних сил не залучають. Вони проходять службу у різних підрозділах Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу, у наступному році планується скорочення кількості призовників і поліпшення контрактної армії.

Софія Романська