16-го травня на Тернопільщині відбудеться «Найбільший у світі урок», до якого долучиться двадцять міських шкіл, а також 18 загальноосвітніх закладів області.

На проведення цього уроку з обласного бюджету виділили 15 тисяч гривень, – повідомив начальник відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний.

«Плануємо залучити до проведення цього уроку понад 4 тисячі дітей з усієї області. Заняття пройде у 20-ох школах міста Тернополя та 18-ох школах у районах області. Ми надаватимемо фінансову підтримку цьому проекту, зокрема будуть виділені кошти для роздаткового матеріалу, що використовуватиметься під час цього інтерактивного уроку», – зауважив Ігор Чорний.

Взяти участь у найбільшому в світі уроці зголосилося 106 волонтерів. Організовують акцію представники молодіжної організації AIESEC з метою ознайомлення молоді з ключовими напрямками розвитку країн. Зокрема, тема цьогорічного заняття – раціональне використання природних ресурсів.

Додамо, такий урок відбудеться у більш як у 130-ти країнах світу. У Тернополі такий захід проводять другий рік поспіль.

Софія Романська