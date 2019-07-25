ХХ Міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» пройде 2 – 4 серпня на Тернопільщині. Місце проведення традиційне – урочище Бичова Монастириського району.

Міжнародний фестиваль збере не тільки лемків, а й усіх бажаючих познайомитися з культурою цього народу. У програмі передбачені концерти, майстер-класи від народних умільців, демонстрації виробів лемківської культури, різні молодіжні розваги, – розповідає керівник Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.

«Лемки – західна етнографічна гілка українського народу. Цей фестиваль показує всі особливості цього народу, дає нове життя його звичаям і традиціям. Цього року ми проводимо ХХ-ий ювілейний фестиваль. Відзначаємо 75-роковини з початку депортації етнічних українців Польщі у 1944 – 1951 роках, тому цьогорічний фестиваль особливий. Чекаємо гостей з США, Канади, Словаччини, Бельгії, Польщі, Румунії».

Перед гостями фестивалю протягом двох днів виступатимуть народні колективи та виконавці, а майстри народних ремесел представлять свої унікальні роботи. Усіх гостей пригощатимуть національними стравами лемківської кухні.

Традиційно під час фестивалю запалять головну «Ватру» і молодіжну «Ватрочку». Усі охочі зможуть випробувати власні сили під час лемківських ігор та долучитися до найрізноманітніших майстер-класів. Також діятиме оновлена експозиція музейного комплексу «Лемківське село».

Софія Романська