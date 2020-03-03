«Відновлюємо ліси разом» – Всеукраїнська акція під такою назвою об’єднає більшість регіонів України. До масштабної кампанії, у рамках якої планують висадити п’ять мільйонів дерев, долучиться і Тернопільщина.

Акція з висадження дерев пройде 21 березня, вона приурочена до Міжнародного дня лісів, – зазначає співкоординатор Антон Дощик. Серед завдань – підвищення іміджу лісової галузі та професії лісівника, поліпшення екологічної ситуації в країні, виховання у дітей шанобливого ставлення до природи.

«Кожен охочий може приєднатися до акції й висадити одно-дворічні саджанці. Це можна буде зробити після короткого інструктажу від професійних лісівників. Акція відбудеться у всіх областях України, на сайтах державних лісогосподарських підприємств, обласних управлінь лісового і мисливського господарства буде повідомлено про місця, де відбуватиметься висадка дерев».

Продовжить кампанію тижневий “Марафон висаджування лісу”, який триватиме з 21 до 29 березня. Організатори планують висадити 10 мільйонів дерев.

Софія Романська