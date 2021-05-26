Тернопільщина готується до масової вакцинації освітян.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Наразі в пріоритеті — вчителі, які задіяні в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Масова вакцинації проти COVID-19 серед працівників закладів освіти має розпочатися на початку червня. Наразі створюють списки охочих щепитись.

“Вакцинація від Covid-19 для освітян – важлива. Вакцинація – виключно добровільна і безкоштовна. Педагогічні працівники, які з різних причин не отримали щеплення, зможуть безперешкодно щепитись, тобто усі працівники дитячих садочків, шкіл, профтехучилищ та інститутів різної форми власності. Працівник закладу освіти має повідомити про своє бажання вакцинуватися від COVID-19 керівнику закладу освіти, який складає списки. Якщо список на вакцинацію вже складений, керівник освітнього закладу має повідомити регіональному координатору про зміни в кількості вакцин, які заклад хоче отримати. Якщо вчитель записався на вакцинацію в «Дії» як звичайний громадянин, він однаково має повідомити про своє рішення керівнику закладу освіти та потрапити в список на організовану вакцинацію. Щеплення освітян планують провести до того часу, коли більшість працівників освіти піде у відпустку”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Працівників освіти планують щеплювати препаратом BioNTech/Pfizer, поставку якого Україна очікує у межах глобальної ініціативи COVAX.