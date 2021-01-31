На Тернопільщині триває підготовка бригади територіальної оборони. У вишколі беруть участь військовозобов’язані та резервісти.

Як повідомив прес-офіцер Василь Лабай, навчання проходить за стандартами НАТО.

У вишколі взяли участь понад сто осіб, серед них — військовозобов’язані та резервісти з 10 районів області. Заняття відбувалися з вогневої, тактичної підготовки, а також військовики вчилися надавати першу медичну допомогу.

“Рівень навчання дуже високий. Хоча з військовою справою стикаються не вперше, проте багато відкрив для себе нового. Та й повправлятися у вогневій підготовці завжди корисно. Бо якщо тривалий час цим не займатися, то навички втрачаються. А ще заняття з надання першої медичної допомоги були дуже корисними”, – каже учасник вишколу Микола Бойко.

Прес-офіцер Василь Лабай розповів, що вперше в цьому році резервісти та військовозобов’язані, які входять до організаційного ядра підрозділів територіальної оборони, зібралися на навчальному центрі окремої артилерійської бригади ОК «Захід». Практичні заняття тероборонівців, де відшліфовувалися вправи бойової підготовки, відбулися у рамках програми «Єдиного стрілецького дня».