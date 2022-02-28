На Тернопільщині готують бригади екстреної медичної допомоги для регіонів, де проходять активні бойові дії.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. На службу відправлятимуть тих лікарів, які добровільно зголосяться.

Для роботи у військових госпіталях в області вже зголосилося чимало лікарів. Також готуються допомагати і студенти медичного університету.

«На Тернопільщині підготовлюють бригади екстреної медичної допомоги, які, за розпорядження МОЗ, будуть відправлені у міста України, де зараз активно ведуться бойові дії. Повідомлення про бригади ми отримали сьогодні. Почали формувати їх. Люди повинні виявити бажання, тоді ми відправимо їх. Ця робота проводиться централізовано з Міністерством охорони здоров’я. Багато лікарів виявили бажання працювати на наших військових госпіталях. Ми знайшли розуміння з медичним університетом, і вже в нас створена команда по прийому тих лікарів, які готові в Україні надавати медичну допомогу», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Медичним працівникам, які мають бажання допомагати пораненим, можна звертатися до департаменту охорони здоров’я області.