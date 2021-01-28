На Тернопільщині «розгулявся» циклон з атмосферними фронтами. Він зумовлює сильний вітер, місцями невеликі опади у вигляді снігу та ожеледицю, а також сприяє зниженню температурних показників.

Цими днями на Тернопільщині погода нагадуватиме справжню зиму. Відчуття холоду посилюватиметься через підвищений рівень вологості. Місцями пройдуть невеликі снігопади.

«До нас прийшов циклон з атмосферними фронтами. Вихід південного циклону взимку – класична ситуація, яку синоптики не так, щоб люблять, але вона дуже представницька саме для зимових процесів. Коли всі дуже просять снігу, то нарешті він з’являється. Межу між снігом та дощем роблять градуси. На Заході – вже невеликі “мінуси”. 28-го січня в Україні ще погуляє циклон – очікується сніг, мокрий сніг, поривчастий вітер. Тому водіям варто підкоректувати свої подорожні плани. На Заході завтра суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно. Температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0-3 градуси морозу. На дорогах буде слизько, явно можливі проблеми із ситуацією на дорогах. Вітер з півночі, поривчатий. Температура повітря вночі опускатиметься до невеликих “мінусів”. Надалі в Україні похолодання посилиться до помірного», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, до кінця тижня на Тернопільщині зберігатиметься прохолодна морозяна погода. Січень завершиться холоднечею.