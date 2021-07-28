“Господар” з Тернопільщини забруднив землю на мільйон гривень. ФОТО

На Тернопільщині засміченням і забрудненням земель завдано шкоди на понад 1 млн. грн.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони природного навколишнього середовища області Роман Нитка. Такі наслідки виявили у результаті перевірки Копичинецького міського комунального підприємства «Господар».

Порушення держекоінспектори зафіксували на земельній ділянці у місті Копичинці, де розташоване міське сміттєзвалище.

“Під час перевірки працівниками відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції було відібрано проби ґрунтів для встановлення факту псування земель. Результати вимірювання підтвердили підвищений вміст показників складу та властивостей проб ґрунтів у порівнянні з фоновими значеннями. Встановлено, що розмір шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок забруднення та засмічення земельної ділянки сягає 1,132 млн. грн. Розрахунок розміру шкоди проведено державною екологічною інспекцією у Тернопільській області за результатами планової перевірки Копичинецького міського комунального підприємства «Господар».

Матеріали перевірки екологічні інспектори спрямували до поліції та прокуратури. Правоохоронці проводять розслідування.