На Тернопільщині горів житловий будинок

31/01/2019 Розмір тексту:

Пожежа сталася 30 січня увечері у селі Малий Ходачків Тернопільського району.

Як повідомляють у ДСНС, вогонь спалахнув у житловому будинку.

Вогнем знищено покриття будівлі на площі 80 м. кв та пошкоджено перекриття на площі 80 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговими караулами 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та 24-го державного пожежно-рятувального поста. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.