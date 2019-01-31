На Тернопільщині горів житловий будинок
31/01/2019 0
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Пожежа сталася 30 січня увечері у селі Малий Ходачків Тернопільського району.
Як повідомляють у ДСНС, вогонь спалахнув у житловому будинку.
Вогнем знищено покриття будівлі на площі 80 м. кв та пошкоджено перекриття на площі 80 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговими караулами 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та 24-го державного пожежно-рятувального поста. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.
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