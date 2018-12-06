На Тернопільщині горів заклад, у якому перебувають самотні старенькі люди

06/12/2018 Розмір тексту:

6 грудня о 04:20 в селі Заруддя Збаразького району виникла пожежа окремо стоячої будівлі харчоблоку та пральні Відділення стаціонарного догляду Збаразького територіального центру соціального обслуговування.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем пошкоджено перекриття та покриття будівлі на площі 90 м. кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Вишнівець. Під час гасіння врятовано будівлю харчоблоку, недопущено перекидання полум’я на сусідні будівлі.

На місце пожежі залучались оперативні групи Збаразького районного відділу та 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.