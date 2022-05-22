На Тернопільщині горів відомий бар, де полюбляв відпочивати колишній губернатор Хоптян. ФОТО

21 травня а обідню пору до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території готельно-розважального комплексу в селі Оришківці Копичинецької територіальної громади Чортківського району.

До місця події направлено чергові караули 22 державного пожежно-рятувального поста та 6 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, а також залучено бійців місцевої пожежної команди села Яблунів.

Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців о 14:39 пожежу вдалося локалізувати на площі 400 м.кв., а о 16:25 ліквідувати.

Вогнем знищено горище басейну на площі 100 м.кв, 2 пластикових вікна, 3 дерев’яних дверей, облицювання стін та стелі на площі 100 м.кв., покриття АЗС на площі 20 м.кв. Пошкоджено облицювання стін та стелі басейну, дерев’яну обрешітку та покриття на площі 355 м.кв., 3 металопластикових вікна, покриття АЗС на площі 45 м. кв.

До гасіння пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу служби порятунку.

Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

За інформацією місцевих ЗМІ, ідеться про славнозвісний бар “Орися”, де колись полюбляв відпочивати тодішній намісник президента януковича Хоптян.