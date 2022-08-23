На Тернопільщині горів трактор, який перевозив пшеницю. ФОТО

Монастириські рятувальники ліквідували пожежу трактора.

Як повідомили у ДСНС, подія сталася 22 серпня по обіді на об’їзній Монастириськ. Там загорівся трактора МТЗ-82 з напівпричепом.

Вогнем пошкоджено кабіну, задні колеса трактора та передні колеса напівпричепа.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Під час гасіння пожежі врятовано трактор із напівпричепом та орієнтовно 6 тонн зерна пшениці, що на ньому перевозилася.