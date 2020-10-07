У селі Поточани Бережанського району на відкритій території зайнявся торф. Пожежу ліквідували місцеві рятувальники.

Цього ж дня у Борщеві на вулиці Шухевича горів металевий вагончик. Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, внаслідок пожежі знищено внутрішню дерев’яну обшивку на площі 12 м. кв. Стихію подолав черговий караул 8 ДПРЧ управління.

«Під час гасіння пожежі врятовано металевий вагончик. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Також 5 жовтня вечірньої пори у с. Волиця Бережанського району зайнялася господарська будівля. Внаслідок пожежі знищено: дерев’яне перекриття та шиферне покриття на площі 30 м. кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 ДПРЧ управління. Під час гасіння пожежі врятовано цю господарську будівлю. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються».

Рятувальники наголошують: у вітряну погоду значний ризик перекидання вогню на інші об’єкти. Відтак жителів краю просять бути обережним.

Софія Романська