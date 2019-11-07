Складське приміщення, в якому зберігались відходи від молотіння зернових культур, горіло у Бучачі.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно становила 500 м. кв, повідомляють у ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено два рятувальні відділення, оперативна група Бучацького районного відділу Управління та дві одиниці спеціальної пожежної техніки.

Вогнем знищено покриття будівлі на площі 500 м. кв., два автомобілі “УАЗ”, орієнтовно 5 тонн відходів від молотіння зернових культур.

Під час гасіння врятовано дві будівлі та два автомобілі “ГАЗ-53”.