Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Збаражі, яка виникла сьогодні вдосвіта.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, 21 січня о 06:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул.Чорновола. Займання сталося у складському приміщенні для зберігання зерна, що належить місцевому товариству.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що горить приміщення з зерном, площа пожежі складала орієнтовно 400 м кв. У приміщенні зберігалося 140 тонн ячменю.

До гасіння пожежі залучили резервний караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону, черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону та працівники оперативно-координаційного центру Головного управління.

О 09:15 пожежа була ліквідована.