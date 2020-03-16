Пожежі в екосистемах почастішали весною на Тернопільщині. Стаються вони переважно через спалювання природних залишків на полях.

Учора у Заліщицькому районі горіла суха трава площею понад гектар. Зупинили пожежу рятувальники, – повідомив речник ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін. Це врятувало від перекидання вогню на ліси.

«14 березня 2020 року о 17 год. 35 хв. на території Зеленогайської сільської ради в с. Печорна виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була ліквідована силами резервного караулу 15 ДПРЧ о 18 год 55 хв. Внаслідок даної пожежі знищено суху траву на площі 1 га».

Від початку весни рятувальники на Тернопільщині гасили понад два десятки таких пожеж. З приходом тепла кількість займань більшає, що становить небезпеку для екосистем, в яких гинуть тварини. Відтак екологи в області проводитимуть спеціальні рейди на виявлення порушників. Паліїв природних залишків каратимуть штрафами: від 340 до 1360 грн.

Софія Романська