Житлова будівля з двома мансардами зайнялася у Заліщицькому районі. Вогонь поширився на площу понад 150 м. кв., знищив покриття і речі домашнього вжитку. Втім, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та зберегти будівлю.

Повідомлення про пожежу у селі Лисичники Заліщицького району рятувальники отримали учора близько 16.30, – повідомляють в управлінні ДСНС в Тернопільській області. На місце події одразу направили команду вогнеборців.

«Поступило повідомлення про пожежу одноповерхової житлової будівлі з двома мансардами в с. Лисичники, вул. Дворище, 16. На місце події направлено рятувальників. Завдяки оперативній та злагодженій роботі рятувальників 15 ДПРЧ врятовано одну житлову будівлю площею 200 м.кв. та літню кухню. Проте внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття на площі 150 м.кв., а також речі домашнього вжитку».

Причини пожежі наразі невідомі, їх встановлять у результаті розслідування.

Софія Романська