На Тернопільщині горів магазин автозапчастин
10/12/2018 0
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8 грудня вранці у Почаєві виникла пожежа в магазині автозапчастин.
Як повідомляють у ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджено облицювання стіни на площі 2 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста (м. Почаїв), під час гасіння врятовано дві будівлі.
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