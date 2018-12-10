На Тернопільщині горів магазин автозапчастин

10/12/2018 Розмір тексту:

8 грудня вранці у Почаєві виникла пожежа в магазині автозапчастин.

Як повідомляють у ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджено облицювання стіни на площі 2 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста (м. Почаїв), під час гасіння врятовано дві будівлі.