На Тернопільщині горів комбінат хлібопродуктів: через пожежу призупинили рух потягів

28 грудня о 18:44 до чергової частини Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера пожежної частини про те, що по вулиці Білецькій у райцентрі горить складське приміщення комбінату хлібопродуктів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, площа займання становила 1 300 кв. м. На щастя, жертв та постраждалих немає.

На даний момент поліцейські проводять додатковий огляд місця події, після чого буде призначено пожежо-технічну експертизу, аби встановити причину займання.

Також внаслідок пожежі на залізничну колію, що проходить впритул до хлібокомбінату, впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства. Це спровокувало затримку руху поїздів. Наразі робота залізничної колії відновлена.

Слідчі Чортківського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.