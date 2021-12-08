На Тернопільщині горів клуб: згоріло 16 стільців, чотири столи і апаратура. ФОТО

7 грудня в обідню пору до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Стрілківці Борщівської територіальної громади Чортківського району.

По прибуттю до місця події встановлено, що вогнем охоплено 50 м кв підвального приміщення двоповерхової будівлі сільського клубу. Для ліквідації пожежі залучено два відділення 8 державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону. Завдяки злагодженим діям рятувальників о 16-й годині пожежу вдалося локалізувати. О 17 год 42 хв пожежу ліквідувати повністю.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев’яне перекриття між підвалом та першим поверхом будівлі, шістнадцять стільців, чотири столи, електроапаратура, пошкоджено твердопаливний котел, облицювання стін на площі 40 м кв.