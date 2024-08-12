У Тернопільській області протягом вихідних рятувальники 37 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Зокрема, співробітники ДСНС в області ліквідували три пожежі. У селі Поділля Товстенської територіальної громади горіли пожнивні залишки на площі 2,9 га. У Чорткові виникла пожежа у закинутій будівлі на вулиці Незалежності. А в селі Мирне Підгаєцької територіальної громади зайнявся житловий будинок. Під час гасіння вогнеборці врятували людину та дві будівлі.

Крім того, рятувальники 5 разів надавали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги і 29 разів залучалися для очищення приватних домогосподарств від шершнів та ос.