На Тернопільщині горіли три житлові будинки
В один день у Тернопільській області горіли три житлових будинки.
Про це повідомляють у ДСНС.
Перша пожежа виникла 19 лютого по обіді у Заліщиках. Там горів одноповерховий 4-квартирний житловий будинок.
Вогнем знищено покриття будівлі на площі 35 м. кв., речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття на площі 20 м. кв.
Близько 22-ї з’явилася робота для рятувальників Шумщини. У селі Башківці вогнем знищено житлову будівлю та речі домашнього вжитку.
Остання пожежа сталася перед опівніччю. Горів будинок у селі Носів Підгаєцького району. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 30 м. кв., пошкоджено облицювання стін.
Причина виникнення пожежі – необережність під час куріння власника будинку.
Усі три пожежі були ліквідовані підрозділами ДСНС.
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