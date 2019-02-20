На Тернопільщині горіли три житлові будинки

20/02/2019 Розмір тексту:

В один день у Тернопільській області горіли три житлових будинки.

Про це повідомляють у ДСНС.

Перша пожежа виникла 19 лютого по обіді у Заліщиках. Там горів одноповерховий 4-квартирний житловий будинок.

Вогнем знищено покриття будівлі на площі 35 м. кв., речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття на площі 20 м. кв.

Близько 22-ї з’явилася робота для рятувальників Шумщини. У селі Башківці вогнем знищено житлову будівлю та речі домашнього вжитку.

Остання пожежа сталася перед опівніччю. Горів будинок у селі Носів Підгаєцького району. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 30 м. кв., пошкоджено облицювання стін.

Причина виникнення пожежі – необережність під час куріння власника будинку.

Усі три пожежі були ліквідовані підрозділами ДСНС.