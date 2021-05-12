Сім пожеж загасили рятувальники учора. За інформацією ДСНС області, більшість з них сталося у природних екосистемах і на стихійних сміттєзвалищах. Причина займань встановлюються.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, цього року на Тернопільщині сталося понад двісті пожеж на відкритому просторі. На гасіння яких рятувальники витратили значний ресурс.

“11 травня у с. Лошнів Теребовлянської громади виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі орієнтовно 1 га. Того ж дня у с. Завалів Підгаєцької ТГ горіла суха трава на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га. 11 травня поблизу с. Беримівці Зборівської ТГ виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га. У с. Надрічне Бережанської громади Тернопільського району виникла пожежа саморобної твердопаливної сушки, змонтованої із суховантажного морського контейнера. Внаслідок пожежі вогнем знищено 22 м. куб. дров, електрообладнання сушки, утеплювач стін та стелі на площі 60 м. кв. У с. Заболотівка Нагірянської громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави та очерету на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Також ліквідовані пожежу у Борщеві та в селі Розсохач Чортківської громади на сміттєзвалищах”.

У держекоінспекції нагадують: за спалювання природних залишків передбачена адміністративна відповідальність. Порушників чекають штрафи від 3060 до 17000 грн.