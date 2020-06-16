Майже тисячу пожеж в екосистемах трапилося цього року на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник управління ДСНС в області Віктор Маслей під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чотири пожежі виникли на торфовищах. Також двічі горіли лісові масиви площею п’яти гектарів.

У спекотну погоду ймовірність пожеж збільшується. Розводити багаття під час високих температурних показників заборонено.

«Станом на 15 червня в області виникло 934 пожеж у природних екосистемах. З них 4 пожежі на облікованих покладах торфу на площі 2,0355 га та 2 пожежі у лісових масивах на площі 5 га. З початку 2020 року здійснено комплекс організаційних та практичних заходів щодо недопущення пожеж лісових масивів, торфовищ, сільгоспугідь та пожеж на відкритих ділянках місцевості. Також приведено в готовність основну та спеціальну пожежну техніку, що може залучатись до гасіння пожеж в екосистемах».

Десятки пожеж стаються через спалювання сухої рослинності. Відтак в області проводять рейди, щоб виявити порушників і попередити пожежі.

Софія Романська