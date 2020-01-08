Два автомобілі горіли на саме Різдво та сьогодні на Тернопільщині.

Як повідомляють у ДСНС, перша пожежа сталася 7 січня по обіді на автодорозі поблизу села Борщівка Кременецького району. Там горів автомобіль “ВАЗ 2101”. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста (м. Почаїв).

Сьогодні ж об 01:36 в селі Чернихівці Збаразького району виникла пожежа автомобіля “Mercedes Е 220”. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано даний автомобіль.