На Тернопільщині горіли два житлових будинки

01/03/2019 0
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Два житлових будинки горіли у Тернопільській області минулої доби. Про це повідомляють у ДСНС.

Так, 28 лютого о 19:23 виникла пожежа будинку у селі Бедриківці Заліщицького району. Вогнем пошкоджено покриття та речі домашнього вжитку.

Сьогодні удосвіта пожежа виникла у Збаражі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 45 м. кв., троє дверей, чотири вікна, пошкоджено перекриття на площі 30 м. кв.

Загорання ліквідовані черговими караулами пожежних частин.

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