На Тернопільщині горіли два житлових будинки
01/03/2019 0
Розмір тексту:
Два житлових будинки горіли у Тернопільській області минулої доби. Про це повідомляють у ДСНС.
Так, 28 лютого о 19:23 виникла пожежа будинку у селі Бедриківці Заліщицького району. Вогнем пошкоджено покриття та речі домашнього вжитку.
Сьогодні удосвіта пожежа виникла у Збаражі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 45 м. кв., троє дверей, чотири вікна, пошкоджено перекриття на площі 30 м. кв.
Загорання ліквідовані черговими караулами пожежних частин.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...