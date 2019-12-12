Пожежі сталися у Кременецькому районі.

Як повідомляють у ДСНС, перша пожежа виникла 10 грудня у селі Гаї. Там загорілася кухонна витяжка. Вогнем знищено витяжку, пошкоджено меблі.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання побутового електроприладу.

Другий випадок стався у Підлісцях 12 грудня. Вогнем знищено покриття будівлі на площі 80 м. кв., пошкоджено перекриття на площі 75 м. кв.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Обидва загорання ліквідовано черговими караулами 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння вогню врятовано дві будівлі.