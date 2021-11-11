Минулої доби рятувальники області ліквідували пожежі двох автомобілів.

10 листопада вранці у селі В. Млинівці Кременецької територіальної громади Кременецького району виникла пожежа легкового автомобіля «Volkswagen Golf», внаслідок якої вогнем знищено моторний відсік та панель приборів легкового автомобіля на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано два автомобілі.

О 22:52 у полі поблизу с. Бережанка Лановецької територіальної громади Кременецького району виникла пожежа легкового автомобіля «Daewoo Lanos». Внаслідок пожежі даний автомобіль на площі 4 м кв. вогнем знищено. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.