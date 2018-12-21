На Тернопільщині горіло кафе

21/12/2018 0
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У Борщівському районі пожежники врятували будівлю кафе та розташований поряд житловий будинок.

Як повідомляють у ДСНС, 19 грудня о 10:50 у Борщеві на вул. Федьковича, 5 виникла пожежа в приміщенні паливної кафе «Левада».

Вогнем пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 5 м. кв, облицювання стін та речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано будівлю кафе та розташований поряд житловий будинок.

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