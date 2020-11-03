2 листопада після опівночі до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Качанівка Підволочиського району виникла пожежа зерносушарки “RIELA GDT 200” на території агропромислового підприємства.
На місці події працювали рятувальники 20 державної пожежно-рятувальної частини та мобільно-оперативна група Підволочиського районного відділу ДСНС.
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що в приміщенні сушарки відбулося загоряння кукурудзи.
Вогнем знищено близько 200 кілограмів зерна кукурудзи, решту вивантажено передбаченими системами сушарки, пошкоджено зовнішню обшивку на площі 20 метрів квадратних.
Пожежу ліквідували вогнеборці.
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