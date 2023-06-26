На Тернопільщині горіла церква, яка є пам’яткою архітектури. ФОТО

На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежу в церкві.

26 червня вранці на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини м. Борщів надійшло повідомлення про пожежу церкви святого Миколая в селі Трубчин Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району.

Культова споруда належить до Мельниця-Подільського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви та є пам’яткою архітектури місцевого значення, повідомляють у ДСНС.

До місця надзвичайної події було направлено черговий караул 8-ї ДПРЧ, місцеву пожежну команду селища Мельниця-Подільська та мобільні оперативні групи Чортківського районного управління й 4-го державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить храмова споруда на площі орієнтовно 20 м. кв. Всі сили та засоби вони спрямували на боротьбу з вогнем. Вже о 10:22 пожежу вдалось локалізувати, а о 10:40 – ліквідувати. Під час гасіння врятовано будівлю церкви. Цінні речі та атрибути евакуйовані з будівлі місцевим населенням.

Обставини виникнення надзвичайної події та суму матеріальних збитків встановлюють компетентні органи.