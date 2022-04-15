14 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу стайні у селі Багатківці Золотниківської територіальної громади Тернопільського району.

До місця події направлено три чергові караули рятувальників ДСНС та місцеву пожежну команду села Золотники, а також оперативну групу 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Для підвозу води залучили пристосовану техніку.

О 12:52 пожежу локалізували на площі 600 м кв. Загалом залучили 5 одиниць техніки та 18 рятувальників. О 16:38 пожежу ліквідували.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.