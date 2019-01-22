На Тернопільщині горять будинки. П’ять пожеж за добу

22/01/2019 Розмір тексту:

За минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували п’ять пожеж у житловому секторі.

Так, 21 січня у Борщеві виникла пожежа двохповерхової житлової будівлі. Вогнем пошкоджено перекриття.

Того ж дня о 12:47 у Чорткові виникла пожежа житлової будівлі. Як наслідок, знищено підлогу, меблі та речі домашнього вжитку.

О 19:38 у селі Горошова Борщівського району теж горіла житлова будівля. Вогнем пошкоджено перекриття будівлі на площі 16 м. кв.

Того ж дня о 23:54 в селі Залісся Монастириського району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено ліжко, телевізор, вікно та речі домашнього вжитку, пошкоджено підлогу.

Сьогодні вночі у селі Бедриківці Заліщицького району горіла господарська будівля. Як наслідок, знищено покриття будівлі на площі 40 м. кв. та 5 тонн грубих кормів.

Усі пожежі ліквідовані черговими караулами пожежних частин. Їх причини встановлюють. Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.