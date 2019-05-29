Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно голови однієї з дільничних виборчих комісій з виборів Президента України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, отримавши ввірені йому кошти для виплати заробітної плати та премії членам дільничної виборчої комісії, не виплатив їх, тим самим вчинивши привласнення грошових коштів.

Завершено розслідування за ч.1 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).