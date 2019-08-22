Масштабна пожежа сталася 22 серпня після опівночі. Горіло приміщення школи у селі Манаїв Зборівського району.

Як повідомляють у ДСНС, на час прибуття вогнеборців полум’я охопило частину другого поверху та горища школи на площі близько 600 м кв.

До ліквідації пожежі було залучено черговий та резервний караули 17-ї ДПРЧ (2 автоцистерни та 8 чол. особового складу), оперативна група Зборівського РВ Управління у складі 3-х чоловік та мобільно-оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області у складі 4-х чоловік. Для підвозу води додатково залучено два трактори з бочками.

Приблизно о 3-й годині пожежу вдалося локалізувати, а о 06:35 загорання було повністю ліквідоване.

Під час гасіння пожежі врятовано будівлю школи. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.

Вогнем знищено покриття школи, меблі та шкільний інвентар на площі 600 м кв, пошкоджено стіни та стелю другого поверху на площі 250 м кв.

Як повідомили у поліції, причину пожежі та суму збитків встановлять правоохоронці у ході розслідування. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, що у школі навчалося 35 дітей. Найближча діюча школа знаходиться в селі Перепельники, що за 8 км від Манаєва.