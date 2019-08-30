29 серпня по обіді до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що горить торф на поверхні грунту у селі Андруга на Кременеччині.

За лічені хвилини на місце події прибули бійці 5 державної пожежно-рятувальної частини Управління. Вогонь знищив суху траву та поклади торфу на площі 1,9 га. На даний момент роботи над ліквідацією пожежі тривають. Площа пожежі зменшилася до 0,12 га.

Ще одна пожежа торфу сталася 30 серпня вранці у селі Рахманів, що на Шумщині. На момент прибуття бійців 16 державної пожежно-рятувальної частини Управління площа загорання становила 1200 м кв. На даний момент на місці події працюють 15 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.