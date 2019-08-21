Внаслідок наїзду вантажівки «Вольво» на підводу у Кам’янках Підволочиського району загинув 42-річний чоловік, котрий керував гужовим транспортом, а 15-річний пасажир підводи з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася близько одинадцятої години вечора в селі Кам’янки, повідомляють у поліції. На підводу, що рухалася у попутному напрямку, здійснив наїзд водій, що керував фурою «Вольво». Від сильного удару 42-річний житель Кам’янок, котрий керував гужовим транспортом, загинув на місці, а неповнолітній 15-річний мешканець села Коршилівка отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Підволочиської районної лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 286 ККУ.