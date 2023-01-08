Спалах грипу та ГРВІ фіксують на Тернопільщині. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, найбільше хворіють діти, частина з них перебуває на стаціонарному лікуванні.

Тим часом, ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається стабільною. Більшість переносить хворобу у легкій формі.

«Тішить те, що на сьогодні в стаціонарі немає жодного хворого на COVID-19. Але в області більше трьохсот людей хворіє на коронавірусну інфекцію. Це говорить про те, що люди переважно хворіють у легкій формі, не середньої важкості. Люди переважно вчасно звертаються до медиків. Схожа ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип, навіть діти хворіють, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Міністерство охорони здоров’я кинуло клич «Здоровіші разом» – це своєчасне звернення до лікаря, що завжди допоможе попередити хворобу», – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

За прогнозами епідеміологів, після зимових канікул епідемія грипу може посилитися. Відтак жителів краю просять подбати про імунопрофілактику.