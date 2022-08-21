На Тернопільщині фіксують сезонний підйом захворюваності на COVID-19. Протягом тижня в області зареєстрували майже 400 нових випадків. За словами епідеміологів, хворих побільшало на 25%.

Епідемічна ситуація щодо COVID-19 в області нестійка, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, розпочався прогнозований сезонний підйом рівня захворюваності.

“Коронавірус під час війни не зник. Він продовжує поширюватися. За 32-й тиждень зареєстровано 377 випадків COVID-19 проти 301 за попередній тиждень. Простежується ріст захворюваності на 25,3%. Відтак актуальним є питання вакцинації. В області продовжуються щеплення проти COVID-19, а також і бустеризація. Рекомендуємо отримати чергове щеплення проти COVID-19, особливо людям професійної, вікової та медичної груп ризику. Варто пам’ятати, що вакцинація знижує ризики тяжкого перебігу захворювання та летальності”.

Додамо, загалом в області провакциновано проти COVID-19 820 875 осіб, а від початку війни 56 442 особи.