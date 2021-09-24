Понад триста нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Епідеміологи фіксують різкий підйом захворюваності. Зокрема, більшає інфікованих в організованих колективах.

На Тернопільщині із COVID-19 бореться понад дві тисячі людей. Більшість із них лікуються амбулаторно, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Втім, трапляються і важкі випадки, які потребують термінової госпіталізації та кисневої підтримки.

“Станом на сьогодні захворіло дещо більше людей, ніж раніше ми реєстрували. Епідемічний процес проходить хвилеподібно. Крім того, ми переважно отримуємо більше матеріалу для досліджень саме вкінці тижня. Бачимо, що епідемічні показники в місті Тернополі перевищують порогові значення. Щодо коефіцієнту виявлення нових випадків, то він має бути не вище чотирьох, на сьогодні він перевищує 11%. Третій показник — це динаміка госпіталізацій та група показників, що характеризують зайнятість ліжок у лікарнях. Ці показники на сьогодні перевищують 40%”.

На Тернопільщині хворих на COVID-19 приймає сім лікарень. У них розгорнуто понад сімсот місць для інфікованих пацієнтів. Близько половини ліжок заповнено.