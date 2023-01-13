7 нових випадків COVID-19 зафіксували на Тернопільщині вчора. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, взимку захворюваність на коронавірус знизилася. Лікарі пов’язують тенденцію із наявністю імунітету до вірусу у більшості жителів краю.

Попри зниження захворюваності, експерти стверджують, що епідемію COVID-19 не подолано. Нові штами вірусу можуть викликати спалахи захворюваності. Відтак жителів краю просять не нехтувати вакцинацією.

«Нині в середньому ми реєструємо до 10 випадків хворих на коронавірусну інфекцію. Загалом ситуація стабільна, але вірус все ж таки проявляється. Можна стверджувати, що як грип, так і коронавірус – це респіраторні захворювання і вони будуть дотримуватися свого циклу розвитку і сезонності. За прогнозами епідеміологів, ми можемо мати підвищення захворюваності вкінці січня та на початку лютого», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Попри зниження кількості хворих на коронавірус, ситуація з грипом ускладнюється. Рівень захворюваності на 25% перевищує епідемічний поріг. Найчастіше хворіють школярі.