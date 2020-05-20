Станом на ранок 20 травня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 1089 випадків захворювання на COVID-19, з них 1016 серед дорослих та 73 – у дітей.

На жаль, є 22 летальних випадки. Видужало 647 осіб.

Як повідомляють у міській раді, за попередню добу видужало 28 осіб, в тому числі 19 медиків.

Проведено 354 ПЛР-дослідження, за результатами яких підтверджено 8 випадків зараження вірусом COVID-19. Нові випадки захворювання зафіксовано в Бучачі (2 особи), у Кременці (2), Почаєві (2), та в Шумському районі (2).

Всього в Україні підтверджено 19 230 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.