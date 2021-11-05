Понад двадцять жителів Тернопільщини померли від COVID-19 вчора, ще 16 – сьогодні. У лікарнях заповнено більше половини ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів.

Наразі з COVID-19 бореться понад десять тисяч жителів Тернопільщини. Більше тисячі важких хворих перебувають у лікарнях і потребують кисневої підтримки.

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«Кожен день помирають люди. За щодень ми реєструємо по 20-25 летальних випадків. Щодень виявляємо близько півтисячі хворих. Навантаження велике на екстрену медичну допомогу. Якщо за добу фіксується близько шістсот таких випадків, то половина стосується ковіду. Це 300-400 викликів, яких кожного дня більшає. Ситуація неблагополучна, але на неї може вплинути кожен із нас – вакцинувавшись від COVID-19 і цим зменшивши ризик поширення хвороби», – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Тим часом епідеміологи кажуть, що пік осінньої хвилі можливий у середині листопада. А поки простежуються тенденції збільшення рівня захворюваності.