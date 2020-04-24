До працівників територіального відділу поліції звернувся житель села Джурин.

Чоловік повідомив, що працівники агрофірми здійснили кроплення полів різними хімікатами, що призвело до загибелі бджіл.

Поліцейські, які виїжджали на місце події, опитали свідків та можливих очевидців злочину.

Наразі відібрано зразки землі та мертвих бджіл для проведення дослідження та встановлення деталей події.

Відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 239 ККУ, повідомляють у поліції.