Біля села Зарубинці Збаразького району на дорозі виявили шипи.

Наїхавши на них можна пробити колесо, відтак машину може занести і наслідки будуть трагічними.

Про це у Фейсбуці в спільноті “Політичний Збараж” написав Володимир Сосновий.

“Обережно Диверсанти! Автодорогою в с. Зарубинці Збаразького району водій виявив на повороті до села їжаки. Це ж яким треба бути д**ілом щоб не зрозуміти наслідків!”, – пише чоловік.

У коментарях люди додають: “Їздить рейсовий автобус з людьми. Їздить робочий автобус з людьми. Їздить шкільний автобус з маленькими дітьми. То виходить, що людські життя їх не цікавлять, лише думають про свою вигоду…”

“Колись такі використовували щоб зупинити авто а потім пограбувати. Бо засідка була недалеко”.

Джерело: Тернополяни