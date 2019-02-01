На Тернопільщині директор школи привласнював зарплату техпрацівниці, яка була на заробітках

01/02/2019 0
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Теребовлянською  місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно керівника навчального закладу, що підробив документи та отримував зарплатню за працівника, що лише числився на роботі.

Розслідуванням встановлено, що керівник закладу освіти, знаючи що місцева жителька  у 2010 році покинула територію  України та виїхала закордон,  без її згоди працевлаштував у школі, видавши відповідний наказ про прийняття на роботу. Впродовж 4 років щодо  особи, яка перебувала за межами України, проставлялись відповідні відмітки у табелі обліку робочого часу та нараховувалася заробітна плата. Загалом, керівником закладу привласнено понад 25 тис грн чужої зарплатні.

Триває досудове слідство за ч.1  ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),   процесуальне керівництво в якому здійснює Монастириський відділ Теребовлянської місцевої прокуратури, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

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