Знання з “цариці наук” перевіряли тернопільські абітурієнти. У двох учасників за допомогою металодетектора виявили мобільні телефони. Порушників змусили покинути пункти тестування.

На Тернопільщині для участі в ЗНО з математики зареєструвалося майже десять тисяч абітурієнтів. Близько третини з них не прийшли на тестування, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО в області Юрій Шайнюк. В одного абітурієнта виявили підвищену температуру. Він зможе скласти математику у додатковій сесії.

“У двох пунктах тестування в Тернополі було виявлено 2 порушення. У двох абітурієнтів за допомогою перевірки металодетектором виявили мобільні телефони. Абітурієнти були вилучені з аудиторії і не матимуть результату з математики. В одного учасника була підвищена температура. Відтак він не складав тестування, але зможе взяти участь у додатковій сесії. Загалом тестування з математики складало близько семи тисяч абітурієнтів. Цього року математика розділена на два рівні. Учні обирають, який рівень складати. Для вступу у вуз буде дано зошит, як рівня стандарту, так і профільного рівня. Це аналогічно до іноземних мов, іноземні мови з 2018-го року ми складаємо за аналогічним принципом”.

ЗНО з математики є одним з найбільш популярних серед учасників тестування. В Україні для участі в тестуванні зареєструвалися 369 тисяч осіб. Цього року тест був поділений на два рівні – стандарт і профільний. Учасники тестування, які планують вступати до закладів освіти, складали тест профільного рівня. Також цей тест складали учні, які вивчали математику на профільному рівні. Учасники ЗНО, які не планують вступати до закладів вищої освіти, брали участь у зовнішньому оцінюванні, тест з якого містив завдання лише рівня стандарту.

Тестування учасників профільного рівня та рівня стандарту відбувалося в різних аудиторіях.